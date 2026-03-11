Bambina di 3 anni morsa al volto da un cane a Boves: ricoverata in gravi condizioni a Torino

BOVES – A Boves, in frazione Rivoira, una bambina di soli 3 anni è stata aggredita da uno dei quattro cani pitbull dei genitori, riportando ferite alla testa. L’episodio è avvenuto intorno alle 17 nel cortile privato di un’abitazione, non lontano dal lago artificiale di via Tetti Molettino.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola stava giocando all’aperto quando uno degli animali si è improvvisamente rivoltato contro di lei, mordendola ripetutamente al volto. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Vista la gravità delle ferite, il personale sanitario ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze per trasferire la bambina all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Nella serata di ieri, la bambina è stata sottoposta a diversi punti di sutura al volto in sala operatoria e attualmente si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia pediatrica, assistita dai genitori.

Le autorità locali hanno avviato accertamenti sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’aggressione e verificare eventuali responsabilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese