Carcere di Vercelli: 47 provvedimenti disciplinari per agenti dopo il caso della detenuta incinta

VERCELLI – Disposizioni ignorate, ordini di servizio disattesi e allontanamenti ingiustificati. Sono questi i principali motivi alla base dei 47 provvedimenti disciplinari emessi negli ultimi 13 mesi dal carcere di Vercelli nei confronti degli agenti di Polizia penitenziaria, molti dei quali scaturiti dai controlli intensificati dopo il caso della detenuta rimasta incinta.

Le sanzioni e la procedura

Dei 47 procedimenti, 21 riguardano condotte di competenza della Direzione del carcere e saranno gestiti internamente; 25 sono stati trasmessi al Provveditorato regionale, mentre uno, più grave, è stato inoltrato all’Ufficio dipartimentale. Finora, il Consiglio regionale di disciplina ha deliberato l’applicazione di quattro pene pecuniarie e una censura, mentre gli altri procedimenti sono ancora in corso.

La polemica tra sindacati e amministrazione

Il sindacato Sappe ha espresso preoccupazione per quella che definisce “apprensione diffusa” tra gli agenti, sottolineando come l’organico del carcere sia inferiore di 19 unità rispetto al previsto, mentre la popolazione detenuta supera di 119 presenze la capienza regolamentare. Secondo il sindacato, questa combinazione determinerebbe carichi di lavoro elevati e criticità organizzative, con possibili “errori fisiologici” e “disattenzioni non dolose”. Il caso di Vercelli sarebbe stato portato all’attenzione del Ministero della Giustizia.

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria replica, invece, che i provvedimenti disciplinari riguardano comportamenti negligenti e talvolta penalmente rilevanti, reiterati nel tempo e con ripercussioni sull’ordine e la sicurezza all’interno della struttura.

Il caso della detenuta incinta

La vicenda che ha acceso i riflettori sul carcere di Vercelli risale allo scorso ottobre, quando emerse il caso di una detenuta rimasta incinta a seguito di un colloquio non adeguatamente sorvegliato con un uomo anch’egli detenuto, con il quale aveva già avuto una bambina nel 2018. L’episodio aveva suscitato un acceso dibattito pubblico e portato il Provveditorato regionale a intensificare i controlli all’interno della struttura.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese