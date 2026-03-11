Giada Simeone di Leinì muore a 24 anni, l’appello del padre a Max Pezzali: avverare il suo ultimo desiderio

TORINO – Una vita che si spegne nel fiore degli anni e un dolore che ha colpito una famiglia e l’intera comunità di Leinì che ora piangono la 24enne Giada Simeone.

Giada, che avrebbe compiuto 25 anni il 17 maggio, lavorava a Settimo Torinese e ha sempre affrontato con coraggio e con tutta la sua forza i suoi problemi di salute. Poi il tragico epilogo: la 24enne è morta il 4 marzo al San Giovanni Bosco di Torino. Di Giada però rimane il suo sorriso, la sua forte passione per la musica – due anni fa era comparsa in tv a “Don’t Forget the Lyrics” – e il sogno di poter andare al concerto di Max Pezzali del quale la giovane era una grande fan, al punto da tatuarselo sul braccio.

E Antonio Simeone, il padre di Giada, Giadina, vorrebbe che questo suo desiderio si avverasse, tanto che sui social è partito il tam-tam per far arrivare il suo appello al cantante leader degli 883

Giada, Gioia dei nostri cuori sei andata via troppo presto, avevi programmato i tuoi prossimi concerti e figurati se mancava lui te lo sei impresso anche sul tuo braccio e lo hai seguito ovunque.. sto parlando di Max Pezzali

Ora chiedo che si avveri un sogno visto che tu non potrai andare al suo concerto… chissà … Se ci sarà la possibilità di vederlo nel momento più triste vicino a te …un abbraccio immenso figlia mia.

Il messaggio è stato ricondiviso da molti, mentre si attendono i funerali della ragazza che si terranno nella chiesa parrocchiale di Leinì, sabato 14 marzo alle 14:30. L’ultimo saluto a una ragazza che avrebbe dovuto partecipare ancora a tanti concerti del suo idolo.

