Lanciano pietre contro due tir sulla A4, sfondato un parabrezza: indagini in corso

NOVARA – Avrebbe potuto avere conseguenze tragiche il gesto di alcuni ignoti che hanno lanciato sassi contro due tir sulla A4, all’altezza di Novara. L’episodio si è verificato all’altezza del chilometro 85, in direzione Milano.

Secondo quanto si apprende, i due mezzi pensati hanno riportato danni importanti. Un tir ha riportato lo sfondamento del parabrezza, mentre un secondo mezzo pesante ha subito gravi danni al vano motore. Fortunatamente, i conducenti non risulta siano rimasti feriti.

Su quanto accaduto indaga la polizia stradale di Novara Est, presente sul posto per i rilievi del caso e ora a caccia dei responsabili. Nel frattempo è stato accertato che i sassi non sarebbero stati scagliati dall’alto di un cavalcavia, bensì lateralmente, da una zona esterna alla carreggiata. Gli agenti sono riusciti a recuperare e sequestrare una delle grosse pietre utilizzate. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della rete autostradale per individuare movimenti sospetti nell’area. Non si esclude che il lancio possa aver colpito altri veicoli in transito senza che i guidatori abbiano inizialmente avvertito l’impatto.

