Il piemontese Giancarlo Devasini è il più ricco d’Italia, superato Ferrero

TORINO – Con un patrimonio di 89,3 miliardi di dollari, Giancarlo Devasini è la nuova persona più ricca d’Italia.

Secondo l’edizione 2026 della classifica dei miliardari di Forbes, il cofondatore dell’azienda di criptovalute Tether ha un patrimonio che è il doppio di quelli di Giovanni Ferrero, secondo con 48,8 miliardi, e Andrea Pignataro, terzo con 42,6. È la prima volta dal 2007, quando il primo italiano della lista era Silvio Berlusconi, che in vetta non c’è un Ferrero.

Solo qualche settimana fa vi avevamo parlato della classifica in tempo reale di Forbes che, a sorpresa, vedeva Ferrero scendere dal primo gradino del podio a favore di Pignataro, fondatore di Ion Group. Salvo poi, qualche giorno dopo, vedere la situazione nuovamente ribaltata: grazie a un ricalcolo del patrimonio, dovuto agli ultimi risultati finanziari del gruppo, Ferrero era ritornato in cima quale persona più ricca d’Italia.

Ora le carte si sono di nuovo scombinate e a spingere in vetta Devasini è una nuova valutazione di Tether – 200 miliardi di dollari – legata all’ultima raccolta di capitali. Devasini è ora la 22esima persona più ricca del mondo.

Chi è Giancarlo Devasini

Giancarlo Devasini, imprenditore nato nel 1964 a Torino, è noto principalmente come Chief financial officer di Tether, la più grande emittente di stablecoin criptovalutarie al mondo di cui è stato fondatore, e di Bitfinex, un exchange di criptovalute. Ex chirurgo plastico, Devasini ha creato Tether assieme a Paolo Ardoino, informatico oggi Ceo dell’azienda. I due partirono con un patrimonio potenziale di 100 miliardi di dollari e hanno cominciato a scalare la vetta. Tether è attualmente la cripto più scambiata sul mercato.

Oggi Devasini si divide tra Lugano, la Costa Azzurra e Londra. Rimane comunque molto attaccato all’Italia, in particolare a Torino. Di recente si è anche avvicinato alla Juventus, di cui Thether Limited è divenuta socio di minoranza con una quota del 10%.

I primi dieci più ricchi secondo Forbes

La nuova stima del valore di Tether ha fatto lievitare anche il patrimonio di Paolo Ardoino, l’altro fondatore italiano, che ora è quarto con 38 miliardi di dollari, davanti a Francesco Gaetano Caltagirone (11,1 miliardi). La donna più ricca d’Italia è ancora una volta Massimiliana Landini Aleotti, della casa farmaceutica Menarini, sesta in assoluto con 9,2 miliardi. Seguono Piero Ferrari (7,9 miliardi) e i fratelli Paolo e Gianfelice Rocca (7,3 miliardi).

Le prime dieci posizioni sono completate da Leonardo Maria Del Vecchio (7 miliardi), che per la prima volta ‘stacca’ gli altri eredi di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, undicesimi con 6,8 miliardi.

