SportTorino
Juventus Women, colpo in trasferta: 0-2 alla Fiorentina nella semifinale d’andata di Coppa Italia
Juventus Women grazie alle reti di Chiara Beccari nel primo tempo e di Ana Capeta nella ripresa
TORINO – La Juventus Women compie un passo importante verso la finale della Coppa Italia Femminile. Nella semifinale d’andata le bianconere si impongono in trasferta per 0-2 sul campo della ACF Fiorentina Femminile, grazie alle reti di Chiara Beccari nel primo tempo e di Ana Capeta nella ripresa. Un successo prezioso che consente alla squadra di Massimiliano Canzi di guardare con fiducia alla gara di ritorno, in programma a Biella.
Avvio sprint e vantaggio bianconero
La Juventus parte con il piede sull’acceleratore e trova il vantaggio già al 9’. Protagonista Ana Capeta, schierata al centro dell’attacco: la portoghese serve un assist preciso dentro l’area per Chiara Beccari, che anticipa la difesa viola a pochi passi dalla porta e insacca lo 0-1.
Forte del vantaggio, la formazione bianconera continua a spingere. Al 19’ arriva una grande occasione per Claudia Carbonell, che si inserisce sul secondo palo sorprendendo la difesa della Fiorentina e colpisce di testa indisturbata, senza però trovare lo specchio della porta da distanza ravvicinata. Pochi istanti dopo è ancora Capeta a rendersi pericolosa con un tentativo spettacolare di tacco che sfiora il gol.
La Fiorentina reagisce, ma la Juve regge
Nonostante il predominio juventino nel primo tempo, la Fiorentina ha una clamorosa opportunità al 36’. Dopo una respinta imperfetta di Carbonell sul suggerimento basso di Madelen Janogy, il pallone arriva a Emma Woldvik che conclude a colpo sicuro. Provvidenziale l’intervento sulla linea di Lisa Calligaris, che salva il risultato e mantiene avanti le bianconere fino all’intervallo.
Capeta chiude i conti nella ripresa
Nella seconda frazione il copione non cambia e la Juventus trova il raddoppio dopo meno di sette minuti. Ancora protagonista Ana Capeta, che sfrutta al meglio un’imbucata di Calligaris e batte Cecilie Fiskerstrand con una conclusione sul primo palo.
Il 2-0 permette alla Juventus di gestire la gara con maggiore serenità. Beccari sfiora la doppietta personale attorno all’ora di gioco, mentre la Fiorentina prova a reagire ma trova sulla sua strada una difesa attenta e l’intervento decisivo di Lize Kop (nota come De Jong), pronta a respingere un tentativo pericoloso delle padrone di casa.
L’occasione più nitida per le viola arriva sui piedi di Karen Holmgaard Bredgaard: dopo l’azione personale di Gudny Árnadóttir Eriksdottir, la centrocampista calcia con forza ma trova un grande riflesso del portiere bianconero.
Verso il ritorno
Nel finale la Juventus contiene gli ultimi tentativi della Fiorentina e porta a casa un risultato pesante. Il 2-0 maturato in trasferta rappresenta infatti un vantaggio significativo in vista della sfida di ritorno, che si giocherà a Biella e decreterà quale squadra staccherà il pass per la finale di Coppa Italia.
Le bianconere, dopo una prestazione solida e concreta, si presentano così al secondo atto della semifinale con due gol di margine e la consapevolezza di aver messo un primo tassello importante nella corsa al trofeo.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese