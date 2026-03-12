Torino, droga e un arsenale in casa: arrestato un 49enne in zona Regio Parco

TORINO – Una grande quantità di droga di diverso tipo e, soprattutto, una vera e propria collezione di armi da guerra. Un arsenale che ha portato all’arresto di un uomo di 49 anni, accusato di detenzione abusiva di armi da fuoco e di sostanze stupefacenti.

L’operazione della polizia è partita da alcune indagini su un presunto traffico di droga nella zona. I sospetti degli investigatori si sono concentrati sull’uomo, portando così alla perquisizione dell’abitazione in cui viveva.

All’interno dell’alloggio gli agenti hanno scoperto quasi 12 chilogrammi di stupefacenti. In particolare sono stati sequestrati oltre 10 chili di hashish, più di 1,2 chili di cocaina e circa 370 grammi di marijuana. Quantità considerevoli che fanno ipotizzare un’attività di spaccio su larga scala.

Ma la scoperta più sorprendente è arrivata durante la perquisizione di un altro locale nella disponibilità del 49enne. Qui gli agenti si sono trovati davanti a quello che, a tutti gli effetti, è apparso come un vero arsenale.

L’arsenale

Sono stati sequestrati tre fucili a pompa, tra cui modelli delle marche Benelli e Remington, due fucili mitragliatori — un Colt M4 e un AK-47 — oltre a una carabina. Tra le armi rinvenute anche una pistola mitragliatrice modello Uzi con matricola abrasa, una mitraglietta Skorpion e cinque pistole, tre delle quali con matricola cancellata, oltre a un revolver Smith & Wesson calibro .357 Magnum.

Nel locale erano presenti anche più di 1.800 cartucce di vario calibro, dieci caricatori — alcuni già riforniti — quattro giubbotti antiproiettile e perfino una granata a frammentazione jugoslava modello M52.

Il materiale è stato posto sotto sequestro mentre per il 49enne sono scattate le manette. Le indagini proseguono ora per chiarire la provenienza delle armi e degli stupefacenti e per verificare eventuali collegamenti con reti di traffico di droga o criminalità organizzata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese