Quali sono i 10 locali a Torino in cui mangiare la migliore pizza al padellino

TORINO – C’è una pizza che potete trovare solo a Torino. E’ la pizza al padellino, curiosa e tradizionale soluzione torinese per una pizza cotta in forno ma in un padellino. Ne viene fuori una pizza più piccola di quella al mattone ma più soffice e più alta. In città è molto apprezzata e conosciuta anche come pizza al tegamino.
Ma quali sono i locali in cui si mangia la migliore pizza al tegamino di Torino? Abbiamo provato a selezionarne dieci. Si tratta come sempre di scelte del tutto soggettive e se volete segnalarci locali diversi potete farlo nei commenti a questo articolo.
I 10 migliori locali in cui mangiare la pizza al padellino a Torino
Il Padellino
Corso Vinzaglio 21
Uno dei templi moderni del padellino torinese. Impasto soffice e molte varianti (anche con burrata o gorgonzola).
Padellino & Farinata
Via delle Rosine 6/D
Locale molto apprezzato in centro. Specializzato proprio in padellino e farinata, con ricette creative.
Padellino Factory
Via Giolitti 47 bis
Qui puoi comporre il padellino su misura scegliendo ingredienti e base. Approccio più moderno e sperimentale.
Il Tegamino Pizza e Farinata
Via San Secondo 16
Piccola pizzeria molto amata. Impasto tradizionale, ambiente informale.
Al Padellino
Corso Marconi 3
Locale recente ma già molto apprezzato per la qualità dell’impasto.
Pizzeria Mandis
Corso Vercelli 138/bis
Storica pizzeria a conduzione familiare attiva dagli anni ’70, famosa per padellino e farinata cotti nel forno a legna.
Pizzeria Da Michi
Via San Donato 38/G
Aperta dal 1971 e molto frequentata dai torinesi. Specialità: padellino e farinata con ricette classiche.
Cecchi
Via Madama Cristina 92
Locale storico con decine di varianti di padellino e farinata.
Da Gino
Via Monginevro 46
Pizzeria storica torinese famosa per farinata e padellino tradizionale.
Cit Ma Bon
Corso Casale 34
Atmosfera da trattoria piemontese e padellini molto classici.
