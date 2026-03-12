Quali sono i 10 locali a Torino in cui mangiare la migliore pizza al padellino

TORINO – C’è una pizza che potete trovare solo a Torino. E’ la pizza al padellino, curiosa e tradizionale soluzione torinese per una pizza cotta in forno ma in un padellino. Ne viene fuori una pizza più piccola di quella al mattone ma più soffice e più alta. In città è molto apprezzata e conosciuta anche come pizza al tegamino.

Ma quali sono i locali in cui si mangia la migliore pizza al tegamino di Torino? Abbiamo provato a selezionarne dieci. Si tratta come sempre di scelte del tutto soggettive e se volete segnalarci locali diversi potete farlo nei commenti a questo articolo.

I 10 migliori locali in cui mangiare la pizza al padellino a Torino

Il Padellino

Corso Vinzaglio 21

Uno dei templi moderni del padellino torinese. Impasto soffice e molte varianti (anche con burrata o gorgonzola).

Padellino & Farinata

Via delle Rosine 6/D

Locale molto apprezzato in centro. Specializzato proprio in padellino e farinata, con ricette creative.

Padellino Factory

Via Giolitti 47 bis

Qui puoi comporre il padellino su misura scegliendo ingredienti e base. Approccio più moderno e sperimentale.

Il Tegamino Pizza e Farinata

Via San Secondo 16

Piccola pizzeria molto amata. Impasto tradizionale, ambiente informale.

Al Padellino

Corso Marconi 3

Locale recente ma già molto apprezzato per la qualità dell’impasto.

Pizzeria Mandis

Corso Vercelli 138/bis

Storica pizzeria a conduzione familiare attiva dagli anni ’70, famosa per padellino e farinata cotti nel forno a legna.

Pizzeria Da Michi

Via San Donato 38/G

Aperta dal 1971 e molto frequentata dai torinesi. Specialità: padellino e farinata con ricette classiche.

Cecchi

Via Madama Cristina 92

Locale storico con decine di varianti di padellino e farinata.

Da Gino

Via Monginevro 46

Pizzeria storica torinese famosa per farinata e padellino tradizionale.

Cit Ma Bon

Corso Casale 34

Atmosfera da trattoria piemontese e padellini molto classici.

