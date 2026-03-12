Precipitazioni intense e neve anche a quote basse in Piemonte: ecco quando

TORINO – Come aveva riportato il meteorologo Andrea Vuolo in uno degli ultimi aggiornamenti, da alcuni giorni i modelli numerici inquadrano l’arrivo di una intensa perturbazione sul Nord-Ovest dell’Italia nel corso del prossimo fine settimana, associata alla discesa di una saccatura proveniente dal Nord Europa alimentata da aria fredda in quota di matrice polare-marittima, la quale determinerà la formazione di una circolazione depressionaria verso la Costa Azzurra.

Un fine settimana di piogge e neve

Secondo Vuolo, quindi, si prospetta un weekend 14-15 marzo perturbato su tutto il Piemonte con precipitazioni diffuse e localmente intense sulle aree alpine e pedemontane nord-occidentali, segnatamente tra alto Canavese, Biellese, Sesia e Verbano-Cusio-Ossola, nonché su alte valli di Alpi Marittime e Liguri.

In quest’area della regione, anche secondo gli ultimi aggiornamenti, gli accumuli pluviometrici complessivi tra venerdì sera e domenica mattina potranno anche superare i 100 millimetri, con depositi di neve fresca fino ad oltre 70-100 centimetri sopra i 1.500 metri: per il comparto alpino di Graie, Pennine e Lepontine, di fatto, potrebbe trattarsi della nevicata più consistente della stagione, soprattutto a Nord del Parco Nazionale Gran Paradiso.

La quota neve, infine, potrà risultare anche piuttosto bassa durante la fase clou dell’evento perturbato, specie tra sabato sera e le prime ore di domenica, portandosi fino a 600-900 metri all’interno delle valli alpine, ma temporaneamente anche più in basso per condizioni di omotermia su valli dell’Ossola e della Valsesia favorita dalle intense precipitazioni attese.

Come sottolinea il meteorologo, seguiranno comunque ulteriori e più approfonditi aggiornamenti

