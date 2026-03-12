Un chilo di cocaina nascosto in auto: arrestata donna a Novi Ligure

NOVI LIGURE – Un controllo stradale si è trasformato in un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di una donna e al sequestro di oltre un chilogrammo di cocaina. L’intervento è stato condotto dai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Novi Ligure nell’ambito delle attività di controllo del territorio.

Durante un posto di blocco, le Fiamme Gialle hanno fermato un’autovettura guidata da una donna residente in Lombardia. Nel corso dei primi accertamenti, i finanzieri hanno notato un evidente stato di agitazione da parte della conducente, che ha fornito risposte ritenute vaghe e poco convincenti alle domande dei militari.

Il comportamento sospetto ha spinto gli agenti ad approfondire i controlli. L’ispezione del veicolo ha così permesso di individuare e sequestrare un panetto di cocaina dal peso di oltre un chilogrammo. Secondo le stime degli investigatori, la sostanza stupefacente, se immessa sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare proventi per circa 90 mila euro.

La donna è stata quindi arrestata con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Alessandria, è stata trasferita nella casa circondariale di Vercelli, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

