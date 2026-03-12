Truffavano i passanti chiedendo fondi per un’associazione benefica inesistente: denunciate due donne a Cuneo

CUNEO – Chiedevano con insistenza ai passanti di contribuire a un’inesistente raccolta fondi per bambini poveri. Martedì 10 marzo la Polizia di Cuneo ha raccolto una segnalazione secondo la quale due persone, all’interno di un centro commerciale, importunavano insistentemente una persona anziana intenta a fare acquisiti. I due soggetti intendevano farsi consegnare del denaro contante.

I poliziotti, dopo aver appreso della truffa in atto e aver ottenuto una descrizione sommaria delle persone sospette, hanno esteso le ricerche in tutti i supermercati e i centri commerciali della zona. A seguito dei controlli sono state individuate presso un esercizio commerciale due cittadine, che si mostravano in possesso di cartelline e documenti ed apparentemente riconducibili ad una fantomatica associazione senza scopo di lucro. L’organizzazione si sarebbe occupata della raccolta di offerte, richieste ai passanti, a favore delle persone disabili e per la realizzazione di un centro internazionale per bambini poveri.

L’intervento della Polizia ha interrotto l’attività illecita delle due donne – che da ulteriori verifiche risultavano già gravate da numerosi precedenti per analoghi fatti illeciti – le quali sono state accompagnate presso gli uffici della Questura e denunciate per i reati di uso di atto falso, truffa ed esercizio molesto dell’accattonaggio. Nei loro confronti il Questore di Cuneo ha emesso anche la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune per almeno 3 anni.

