Con la primavera torna Tulialpi, dove osservare e cogliere i tulipani in fiore a Pianezza

PIANEZZA – Riaprirà il 22 marzo a Pianezza il campo di tulipani conosciuto negli ultimi anni come “Tulips U-pick Park”, che da questa stagione assume il nuovo nome di TuliAlpi. L’iniziativa proseguirà fino al termine della fioritura, che dipenderà come sempre dalle condizioni meteorologiche.

Il campo offre ai visitatori la possibilità di raccogliere direttamente i fiori. A differenza di molte iniziative simili, i tulipani possono essere raccolti con il bulbo, così da poter essere ripiantati successivamente in giardino o sul balcone. Il personale presente nell’area fornisce indicazioni su come effettuare correttamente la raccolta.

Tra le varietà coltivate ci sono non solo i tulipani classici, ma anche diverse tipologie botaniche come tulipani sfrangiati, pappagallo e doppi, oltre ad alcune varietà particolari appartenenti alla serie “San”.

Durante il periodo di apertura sono previste anche alcune attività collaterali, tra cui laboratori didattici, corsi di pittura e fotografia e, per questa edizione, alcuni eventi musicali. Nell’area saranno inoltre disponibili una zona picnic e uno spazio giochi dedicato ai bambini.

Informazioni sui biglietti

Feriali: € 2,50 comprensivo di 1 tulipano

Festivi e prefestivi: € 5,00 comprensivo di 2 tulipani

Tulipani extra € 1 cad, col bulbo € 1,50 cad.

Dal 22 marzo a fine fioritura

Aperto tutti i giorni dalle h 9,00 alle h 19,00

In via Collegno 60 a Pianezza

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