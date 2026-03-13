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Con la primavera torna Tulialpi, dove osservare e cogliere i tulipani in fiore a Pianezza

Tra le varietà coltivate ci sono non solo i tulipani classici, ma anche diverse tipologie botaniche come tulipani sfrangiati, pappagallo e doppi, oltre ad alcune varietà particolari appartenenti alla serie “San”

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PIANEZZA – Riaprirà il 22 marzo a Pianezza il campo di tulipani conosciuto negli ultimi anni come “Tulips U-pick Park”, che da questa stagione assume il nuovo nome di TuliAlpi. L’iniziativa proseguirà fino al termine della fioritura, che dipenderà come sempre dalle condizioni meteorologiche.

Per approfondire:

Il campo offre ai visitatori la possibilità di raccogliere direttamente i fiori. A differenza di molte iniziative simili, i tulipani possono essere raccolti con il bulbo, così da poter essere ripiantati successivamente in giardino o sul balcone. Il personale presente nell’area fornisce indicazioni su come effettuare correttamente la raccolta.

Tra le varietà coltivate ci sono non solo i tulipani classici, ma anche diverse tipologie botaniche come tulipani sfrangiati, pappagallo e doppi, oltre ad alcune varietà particolari appartenenti alla serie “San”.

Durante il periodo di apertura sono previste anche alcune attività collaterali, tra cui laboratori didattici, corsi di pittura e fotografia e, per questa edizione, alcuni eventi musicali. Nell’area saranno inoltre disponibili una zona picnic e uno spazio giochi dedicato ai bambini.

Informazioni sui biglietti

Feriali: € 2,50 comprensivo di 1 tulipano
Festivi e prefestivi: € 5,00 comprensivo di 2 tulipani
Tulipani extra € 1 cad, col bulbo € 1,50 cad.

Dal 22 marzo a fine fioritura
Aperto tutti i giorni dalle h 9,00 alle h 19,00
In via Collegno 60 a Pianezza

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