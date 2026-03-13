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Il Toro travolge il Parma, 4-1 all’Olimpico Grande Torino: si allontana la zona retrocessione

Con questa vittoria il Torino si allontana dalla zona retrocessione e respira in classifica

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5 minuti fa

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TORINO – Vittoria larga per il Torino FC che supera 4-1 il Parma Calcio 1913 nell’anticipo della 29ª giornata di Serie A, giocato allo Stadio Olimpico Grande Torino. Un successo importante per i granata, che conquistano tre punti preziosi nella corsa alla salvezza.

Per approfondire:

Partenza sprint del Toro

La partita si sblocca subito: dopo appena tre minuti il Torino passa in vantaggio con Giovanni Simeone, rapido a finalizzare l’azione offensiva granata. Il Parma reagisce e trova il pareggio al 20’, quando l’attaccante argentino Mateo Pellegrino colpisce di testa su assist dalla fascia e batte il portiere granata per l’1-1.

Due minuti decisivi nella ripresa

Dopo l’intervallo il Torino cambia passo. Al 54’ i granata tornano avanti con la rete di Emirhan Ilkhan. Passano appena due minuti e arriva anche il terzo gol: un tiro deviato provoca l’autogol di Mandela Keita, che spedisce il pallone nella propria porta nel tentativo di respingere.

Il Parma prova a rientrare in partita, ma il Torino controlla il match senza correre grandi rischi.

Zapata chiude i conti

Nel recupero arriva anche il quarto gol. In contropiede il capitano granata Duván Zapata lascia partire un destro potente dal limite dell’area che batte il portiere Suzuki e fissa il risultato sul definitivo 4-1.

Con questa vittoria il Torino si allontana dalla zona retrocessione e respira in classifica, mentre per il Parma arriva uno stop dopo una serie positiva di risultati.

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