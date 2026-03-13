Monteu da Po cerca volontari per la Protezione Civile: al via nuovi corsi di formazione

MONTEU DA PO – Il Comune di Monteu da Po lancia un appello ai cittadini per entrare a far parte del Gruppo comunale di Protezione Civile, recentemente ricostituito dall’amministrazione. È infatti aperto il reclutamento di nuovi volontari disposti a mettersi al servizio della comunità e del territorio.

Nelle prossime settimane prenderanno il via i corsi di formazione organizzati dalla Regione Piemonte attraverso la Scuola di formazione del Coordinamento regionale e il settore di Protezione Civile. I percorsi sono rivolti ai volontari e comprendono una formazione di base, moduli per attività ad alto rischio e corsi per caposquadra, necessari per operare in sicurezza durante le emergenze.

Il lavoro della Protezione Civile non riguarda solo gli interventi in caso di calamità naturali, ma anche le attività di previsione e prevenzione dei rischi, oltre alle iniziative di informazione e formazione rivolte alla popolazione.

“Far crescere il Gruppo Comunale di Protezione Civile significa rafforzare la capacità della nostra comunità di affrontare le emergenze e prendersi cura del territorio, soprattutto dopo gli eventi alluvionali dello scorso anno”, dichiara il sindaco Elisa Ghion. “Invitiamo cittadini di ogni età – giovani, adulti e pensionati – a valutare questa opportunità di impegno civico. Il contributo dei volontari è fondamentale per costruire una comunità più sicura, solidale e preparata”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Protezione Civile Giuseppe Deluca, che sottolinea l’importanza del coinvolgimento dei cittadini: “Entrare nel Gruppo Comunale significa partecipare a un percorso di formazione serio e qualificato e diventare parte di una squadra che opera per il bene di tutti. La Protezione Civile non interviene solo nelle emergenze, ma lavora quotidianamente nella prevenzione e nella sensibilizzazione della popolazione. Più volontari significa maggiore capacità di tutela del nostro territorio”.

L’iniziativa mira a coinvolgere donne e uomini maggiorenni residenti a Monteu da Po e nei comuni limitrofi, disponibili a partecipare alle attività di formazione organizzate.

Gli interessati possono compilare il modulo di richiesta di ammissione al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile e il questionario informativo, disponibili presso gli uffici comunali oppure scaricabili dal sito istituzionale del Comune al link https://www.comune.monteudapo.to.it/bj93J

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Polizia Municipale al numero 011 9187813.

La domanda di adesione può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Monteu da Po;

inviata tramite raccomandata A/R al Comune di Monteu da Po – Via Municipio 3, 10020 Monteu da Po (TO);

oppure trasmessa via Pec all’indirizzo protocollo.comune.monteudapo@pec.it

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