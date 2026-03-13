Chiudono le attività, aprono hotel e ristoranti: i dati della desertificazione commerciale che avanza in Piemonte

PIEMONTE – Sempre più negozi storici chiudono nei centri urbani del Piemonte, lasciando spazio soprattutto a ristoranti, bar riorganizzati o attività legate al turismo. Un fenomeno evidente che sta cambiando profondamente il volto delle città e che, secondo le associazioni di categoria, rischia di impoverire il tessuto sociale oltre che economico.

I dati che seguono sono emersi dall’analisi “Città e demografia d’impresa” realizzata da Confcommercio su dati del Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne.

Nei centri storici degli otto comuni capoluogo piemontesi negli ultimi anni si è registrato un calo significativo delle attività tradizionali. In particolare hanno chiuso:

Ancora più marcato il calo in altri settori storicamente presenti nelle città:

Parallelamente, però, sono aumentate altre attività legate alla ristorazione e all’accoglienza:

In parte il calo dei bar è spiegato anche dal cambio di codice di molte attività, che si orientano verso la somministrazione di ristorazione vera e propria.

Secondo il presidente di Confcommercio Piemonte Giuliano Viglione, il fenomeno è ormai evidente e richiede interventi immediati.

“A fronte di uno scenario sempre più caratterizzato dal fenomeno della desertificazione commerciale, con una progressiva contrazione della rete distributiva fatta di piccoli negozi che ormai interessa tanto le città di medie e grandi dimensioni quanto i piccoli paesi, è fondamentale che la Regione Piemonte sostenga il commercio di prossimità con una riforma urgente e mirata della normativa del commercio e con risorse adeguate alla gravità del momento storico”.