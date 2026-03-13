CronacaMeteoPiemonte
Maltempo in Piemonte nel weekend: allerta gialla per neve e valanghe
La comunicazione di ARPA Piemonte: in arrivo piogge forti, neve fino a 500 metri e rischio valanghe soprattutto a nord
PIEMONTE – A seguito delle recenti previsioni, scatta anche l’allerta meteo gialla in Piemonte per la giornata di domani. L’avviso arriva da ARPA Piemonte, che segnala rischio per neve e valanghe nelle zone settentrionali e criticità idrogeologiche nei settori meridionali, in particolare nelle aree di confine con la Liguria.
Piogge in arrivo già da questa sera
Secondo le previsioni dell’agenzia regionale per la protezione ambientale, le prime piogge sono attese già dalla serata di oggi sull’alto Piemonte, con fenomeni destinati a intensificarsi e a estendersi ai settori alpini nella mattinata di domani. Il peggioramento proseguirà nel corso del fine settimana.
Piogge forti e neve a quote più basse
A partire da sabato pomeriggio sono attese piogge molto forti soprattutto sul nord del Piemonte. Contestualmente la quota neve scenderà sensibilmente, passando dai 1200-1300 metri fino ai 500-700 metri in serata.
Fenomeni intensi sono previsti anche nelle zone al confine con la Liguria, dove potranno svilupparsi temporali in sconfinamento dalle aree del Savonese e del Genovese.
+++Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto nelle zone montane e nei territori più esposti a frane, valanghe e possibili criticità idrogeologiche.+++
