A Torino arriva il Premio Nobel Konstantin Novoselov: lectio sull’AI e i materiali del futuro

TORINO – Konstantin Novoselov, Premio Nobel per la Fisica 2010, sarà protagonista a Torino di un importante appuntamento internazionale dedicato alle nuove frontiere della ricerca tecnologica.

Infatti, martedì 17 marzo 2026, negli spazi delle OGR Torino, il celebre fisico terrà la lectio magistralis “AI for Materials Design”, evento che inaugura l’edizione 2026 del programma di ricerca IAS – Institute for Advanced Study promosso dall’Italian Institute of Artificial Intelligence for Industry e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’incontro sarà dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e progettazione dei materiali, uno dei campi più promettenti della ricerca contemporanea.

L’evento: AI e nuovi materiali al centro della ricerca

Durante l’incontro Novoselov illustrerà come l’intelligenza artificiale stia trasformando il modo in cui vengono scoperti e progettati nuovi materiali, accelerando processi di ricerca che in passato richiedevano anni di studio sperimentale.

Tra gli obiettivi della ricerca ci sono materiali innovativi capaci di replicare alcune proprietà tipiche dei sistemi biologici, come: capacità di autoriparazione, funzioni di memoria e adattamento alle condizioni ambientali.

Chi è Konstantin Novoselov, il Nobel del grafene

Konstantin Novoselov è uno dei fisici più influenti della sua generazione. Nel 2010 ha ricevuto il Premio Nobel per la Fisica insieme a Andre Geim per l’isolamento del grafene, un materiale rivoluzionario ottenuto nel 2004 presso l’Università di Manchester.

Novoselov è oggi considerato una delle maggiori autorità mondiali nella fisica della materia condensata, nella fisica mesoscopica e nello studio dei nanomateriali e dal 2014 figura stabilmente tra i ricercatori più citati al mondo.

Con appuntamenti di questo livello e attenti ad un tema così attuale e sperimentasle, Torino rafforza il proprio ruolo come hub europeo della ricerca su AI, scienza dei materiali e industria tecnologica.

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