“Unit* contro le Mafie”: l’iniziativa di UniTo per il contrasto alla criminalità organizzata

TORINO – Lunedì 16 marzo 2026 alle ore 15, nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale, si terrà l’incontro aperto alla cittadinanza “UniTo/Unit contro le mafie. Conoscenza e legalità tra Università, Istituzioni e territorio”.

L’iniziativa è volta rafforzare il dialogo tra università, istituzioni e società civile per sviluppare strumenti culturali e istituzionali efficaci nel contrasto alle mafie e alla corruzione.

La Giornata della memoria delle vittime di mafia

L’evento si inserisce nel percorso di avvicinamento alla Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che il 21 marzo vedrà proprio Torino ospitare la manifestazione nazionale organizzata da Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e Avviso Pubblico.

L’impegno dell’Università nella cultura antimafia

Con questo appuntamento l’Università di Torino si impegna per consolidare un percorso strutturato di collaborazione con istituzioni e associazioni impegnate nella promozione della legalità. Valorizzare le attività di ricerca, didattica e terza missione già attive nell’ateneo e promuovere nuove iniziative capaci di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata, sono impegni accademici da non sottovalutare. Sensibilizzare e responsabilizzare la comunità studentesca su un tema così tanto attuale ed evidente permette una crescita consapevole per una società di oggi e di domani più attenta e resistente.

