Aggredisce il personale 118 che lo stava soccorrendo: giovane arrestato a Cuneo

CUNEO – Notte di tensione al pronto soccorso, dove un giovane è stato arrestato dopo aver aggredito i soccorritori del 118 che lo stavo soccorrendo.

Il ragazzo, residente a Savigliano, è accusato di lesioni a personale sanitario, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

L’aggressione in ambulanza e le minacce

L’episodio risale alla notte tra martedì e mercoledì scorsi. Il giovane era stato soccorso dal personale del 118 nei pressi di una discoteca e successivamente trasportato in ambulanza al pronto soccorso.

Durante il tragitto, però, ha dato in escandescenze aggredendo fisicamente i soccorritori e, una volta arrivato in ospedale, il ragazzo ha continuato a minacciare il personale sanitario e gli agenti della squadra volanti.

Il comportamento aggressivo ha oltresì provocato ritardi nella gestione dei pazienti in attesa del triage, aggravando la situazione nel reparto di emergenza.

Arresto e obbligo di dimora

Per questi motivi il giovane è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza della questura.

L’autorità giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo anche l’obbligo di dimora nel comune di Savigliano, con il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 7 del mattino.

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