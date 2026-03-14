Kering chiude a Novara: 38 i licenziamenti annunciati, i sindacati chiedono un confronto

NOVARA – Il marchio di moda britannico Alexander McQueen, parte del gruppo del lusso Kering, ha annunciato 54 licenziamenti su 181 dipendenti nelle sue sedi italiane. Una decisione che ha immediatamente sollevato la protesta dei sindacati e acceso i riflettori sul futuro occupazionale del settore.

La sede più colpita è quella di Novara, dove sono previsti 38 esuberi su 105 lavoratori, una riduzione significativa della forza lavoro che preoccupa l’intero comparto moda del territorio.

I sindacati: “Decisione con forte impatto sociale”

A esprimere netta contrarietà sono le organizzazioni sindacali Filctem-CGIL, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, che parlano di una scelta con possibili conseguenze pesanti non solo per i lavoratori coinvolti, ma anche per l’indotto.

“Esprimiamo forte preoccupazione e netta contrarietà rispetto a una decisione che rischia di avere un impatto sociale e occupazionale estremamente rilevante”, spiegano i sindacati.

Secondo i rappresentanti dei lavoratori, la riduzione annunciata rappresenta un taglio molto significativo, con ripercussioni non solo sui dipendenti e sulle loro famiglie ma anche sull’organizzazione del lavoro e sulla filiera produttiva collegata al marchio.

Chiesto un confronto con l’azienda

I sindacati chiedono ora un confronto immediato con l’azienda per valutare tutte le possibili soluzioni utili a limitare o evitare i licenziamenti.

Tra le proposte avanzate figurano l’attivazione di ammortizzatori sociali, dei percorsi di ricollocazione interna nel gruppo, criteri condivisi per la gestione degli eventuali esuberi.

Salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali e valorizzare le professionalità presenti negli stabilimenti italiani è l’obiettivo prefissato.

Gli stabilimenti coinvolti

La vertenza riguarda i siti produttivi italiani del marchio, che si trovano a Scandicci, vicino a Firenze, a Novara e a Parabiago, in provincia di Milano. Per il territorio novarese la decisione è stata definita un vero fulmine a ciel sereno, soprattutto in un comparto come quello della moda e della pelletteria che rappresenta una parte importante del tessuto produttivo locale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese