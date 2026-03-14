Piagera di Gabiano, muore un centauro in uno scontro stradale

PIAGERA DI GABIANO – Nel territorio alessandrino un centauro ha perso la vita nello scontro con un’auto in via Torino, lungo la provinciale 1.

L’uomo è deceduto sul posto per politrauma dopo svariati tentativi di rianimazione da parte dell’equipe dell’Elisoccorso, dopo l’arrivo del mezzo di soccorso avanzato di Trino. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri.

La conducente della macchina è stata trasportata all’ospedale di Alessandria. Al momento si trova in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

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