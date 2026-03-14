Angelina Mango a Torino: concerto sold out al Teatro Colosseo

TORINO – La data in programma lunedì 16 marzo alle 20.30 al Teatro Colosseo di Torino ha registrato il sold out in poche ore dall’annuncio, confermando l’attesa del pubblico per la giovane cantautrice lucana.

Il tour teatrale, intitolato “Nina canta nei teatri”, propone uno spettacolo intimo e diretto, pensato come uno studio aperto condiviso con il pubblico, in cui le canzoni prendono forma dal vivo attraverso arrangiamenti essenziali e una forte dimensione narrativa.

Il nuovo album “caramé”

Il progetto è legato al nuovo disco caramé, pubblicato a sorpresa il 16 ottobre 2025 per Latarma Records. L’album contiene 15 tracce più una bonus ed è stato scritto e prodotto insieme al fratello Filippo Mango e a Giovanni Pallotti. Nel lavoro compaiono anche collaborazioni con artisti della scena italiana come Madame, Calcutta e Dardust.

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