Juventus vince a Udine: Boga decide la sfida, bianconeri quarti

TORINO – Vittoria importante per la Juventus nella 29ª giornata di Serie A. La squadra allenata da Luciano Spalletti supera in trasferta l’Udinese per 1-0 al Bluenergy Stadium.

A decidere la partita è la rete di Jeremie Boga, alla terza marcatura consecutiva, arrivata grazie all’assist di Kenan Yildiz, protagonista assoluto del match. Il numero 10 bianconero aveva servito anche il passaggio decisivo per il gol di Francisco Conceição, poi annullato dopo l’intervento di arbitro e VAR.

Con questo successo la Juventus sale momentaneamente al quarto posto in classifica, con due punti di vantaggio su Roma e Como, che si affronteranno nella giornata di domani.

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