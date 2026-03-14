Torino, torna il tram storico 116: un tuffo nel passato nel centro città

TORINO – Domenica 15 marzo 2026 la vettura storica 116, tram centenario dalla caratteristica livrea rosso e crema, torna a circolare nel centro di Torino per una speciale iniziativa dedicata agli appassionati e ai curiosi.

Il tram partirà da piazza Castello, sul lato del Teatro Regio di Torino, con corse ogni circa 30 minuti tra le 9.45 e le 11.45. Il percorso nel cuore della città avrà una durata di circa 20 minuti.

Come partecipare

Il servizio è a offerta libera e non richiede prenotazione: basterà presentarsi alla fermata e mettersi in coda per salire a bordo. Il contributo potrà essere lasciato anche tramite pagamento digitale. L’iniziativa è organizzata da ATTS – Associazione Torinese Tram Storici in collaborazione con Gruppo Torinese Trasporti.

Un’occasione per vivere un breve viaggio nel passato, riscoprendo il fascino dei tram storici che hanno segnato la storia della mobilità torinese.

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