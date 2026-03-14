Vercelli, la polizia intensifica i controlli: tre denunce per droga e locali sanzionati

VERCELLI – Controlli più intensi sul territorio che danno i primi risultati. La Polizia di Stato ha rafforzato nelle ultime settimane le attività di sicurezza a Vercelli e in diversi comuni della provincia, con servizi straordinari coordinati dalla Questura.

L’operazione, che ha visto anche il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Torino e delle unità cinofile antidroga, ha portato alla denuncia di tre persone per possesso di sostanze stupefacenti e a sanzioni amministrative per tre esercizi pubblici.

Oltre 200 persone controllate

I servizi straordinari si sono concentrati nelle aree considerate più sensibili del capoluogo e della provincia, con particolare attenzione alla zona della stazione. Complessivamente gli agenti hanno identificato oltre 200 persone, molte delle quali con precedenti di polizia, e sanzionato 15 locali pubblici tra bar e attività di somministrazione.

Durante i controlli nella zona della stazione, grazie all’intervento dell’unità cinofila, gli agenti hanno individuato due persone in possesso di hashish e ketamina suddivisi in dosi, ritenute destinate allo spaccio.

Un terzo soggetto è stato invece segnalato amministrativamente dopo essere stato trovato con una piccola quantità di hashish all’interno di un esercizio pubblico.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese