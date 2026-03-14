Corteo pro Gaza a Torino: la manifestazione contro DDL antisemitismo e Board of Peace di Trump

TORINO – È in corso a Torino la manifestazione promossa dal coordinamento Torino per Gaza, organizzata in contemporanea con la mobilitazione nazionale contro la guerra in programma a Roma.

Il corteo parte alle 14.30 da piazza XVIII Dicembre, davanti alla stazione di Porta Susa, e attraversa il centro cittadino con un dispositivo di sicurezza rafforzato e massima attenzione da parte delle forze dell’ordine.

All’iniziativa aderiscono circa cinquanta realtà associative e politiche, tra cui Arci Piemonte, Fridays for Future Torino, Extinction Rebellion Torino, ANPI, oltre ai sindacati CUB e Si Cobas e diverse associazioni studentesche e universitarie.

Le ragioni della protesta

Gli organizzatori spiegano che la mobilitazione è diretta contro il Board of Peace, l’organizzazione annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’attuazione del piano di pace su Gaza.

La protesta riguarda anche il DDL (disegno di legge) sull’antisemitismo approvato dal Senato, attualmente all’esame della Camera, e chiede solidarietà per 18 attivisti sottoposti a misure cautelari dopo le manifestazioni dei mesi scorsi.

Secondo gli attivisti, “la forza dimostrata durante scioperi, blocchi e boicottaggi è stata inaspettata e dirompente”, mentre accusano il governo di ricorrere a misure restrittive per limitare le proteste.

Il percorso del corteo

Il corteo attraversa diverse vie del centro di Torino. Dopo la partenza da piazza XVIII Dicembre, i manifestanti percorrono corso Matteotti con una tappa davanti alla sede del Consiglio regionale del Piemonte a Palazzo Lascaris. Successivamente il corteo prosegue verso Palazzo di Città e Porta Palazzo, per poi dirigersi lungo corso Regina Margherita, corso San Maurizio e i Giardini Reali di Torino. La penultima tappa è piazza Castello, area particolarmente sorvegliata per la presenza della Prefettura. Il corteo si conclude infine in piazza Vittorio Veneto passando da via Po.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese