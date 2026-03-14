La storia infinita della Metro 1 di Torino: ditta appaltatrice sull’orlo del fallimento, slitta la fine dei lavori

Cantieri avanti all’80%, ma resta l’incognita aziendale

Il committente dell’opera, Infra.To, finora ha evitato di rescindere il contratto e ha sostenuto direttamente alcuni costi per materiali, stipendi e fornitori, proprio per evitare il blocco dei lavori. Grazie a questo intervento sono stati completati officina e deposito, destinati a ospitare i nuovi treni già consegnati, mentre l’avanzamento della linea è arrivato all’80% dell’opera.

Restano però da completare diversi interventi nelle stazioni e nei locali tecnici, tra cui pavimentazioni, illuminazione e ascensori.

Possibile nuova gara d’appalto?

Se l’azienda non riuscisse a evitare il fallimento, Infra.To potrebbe essere costretta a bandire una nuova gara d’appalto per completare i lavori. Un’operazione complessa anche dal punto di vista economico, perché la gara originale risale al 2019, prima dell’aumento dei costi di energia e materie prime.

La situazione è seguita con attenzione dal Comune di Torino e dai sindacati, che hanno già fissato un incontro con l’azienda per martedì 17 marzo per fare il punto sul futuro del cantiere.