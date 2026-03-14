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La storia infinita della Metro 1 di Torino: ditta appaltatrice sull’orlo del fallimento, slitta la fine dei lavori
La società che non è riuscita a presentare nei tempi la richiesta di concordato preventivo per proteggersi dai creditori, 24 milioni di euro di debiti
TORINO – Sempre più incertezze per quanto riguarda l’effettivo proseguimento dei lavori sulla Metro 1 di Torino. Alle mancanze di fondi del Governo, si aggiunge il papabile fallimento dell’azienda appaltatrice Ici, già sommersa dai debiti.
Alla base delle difficoltà ci sono i problemi finanziari della società che non è riuscita a presentare nei tempi la richiesta di concordato preventivo per proteggersi dai creditori. L’azienda avrebbe debiti per circa 24 milioni di euro e oltre mille creditori, che da lunedì potrebbero avviare le richieste di pagamento.
Rischia di slittare ancora la data di fine per il prolungamento della metropolitana verso Cascine Vica. Lo scenario più probabile al momento è che la conclusione dei lavori, inizialmente prevista per il 2027, venga fissata per il 2030.
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