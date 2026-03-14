Incendio nel carcere di Biella: detenuto dà fuoco al materasso, quattro agenti intossicati

BIELLA – Un detenuto ha appiccato un incendio all’interno della propria cella, evento potenzialmente catastrofico se non fossero intervenuti gli agenti della polizia penitenziaria. Nonostante la tempestività dell’azione, il bilancio è comunque di quattro poliziotti intossicati, uno dei quali trasportato in ospedale in codice rosso.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito, il detenuto – ristretto nella sezione chiusa “Articolo 32”, adiacente all’isolamento – avrebbe dato fuoco al proprio materasso, barricandosi poi nel bagno della cella mentre le fiamme si propagavano. Un agente di servizio, accortosi immediatamente dell’incendio, è intervenuto entrando nella cella e portando in salvo il detenuto. Con l’aiuto di altri colleghi il rogo è stato rapidamente domato.

Per precauzione l’intero reparto è stato evacuato, tutti i detenuti sono stati trasferiti nei cortili passeggio per evitare l’inalazione dei fumi tossici.

Quattro agenti intossicati, uno in codice rosso

Ad avere la peggio è stato un agente della polizia penitenziaria, che durante le operazioni di soccorso ha inalato una grande quantità di fumo, riportando una grave insufficienza respiratoria. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Biella in codice rosso. Altri tre agenti sono rimasti intossicati mentre cercavano di mettere in sicurezza la sezione.

Dopo l’episodio la direzione del carcere ha disposto l’immediata rimozione degli accendini dalla sezione interessata.

Il sindacato: “Gli agenti hanno rischiato la vita”

Dura la presa di posizione del segretario nazionale del Sinappe, Raffaele Tuttolomondo, che così si è espresso: “I nostri colleghi hanno rischiato la vita per salvare chi, poco prima, aveva deliberatamente appiccato il fuoco. Siamo profondamente scossi per le condizioni del collega in codice rosso”.

Il sindacato ha inoltre chiesto una solenne ricompensa per il personale intervenuto, sottolineando il coraggio dimostrato nella gestione dell’emergenza.

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