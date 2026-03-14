Chiude il Circolo dei lettori di Verbania, era stato aperto nel 2024

VERBANIA –“La nostra avventura finisce qui. Grazie a tutte e tutti per questi mesi passati insieme”.

Queste le parole che hanno sancito la fine di un progetto appena nato: la comunicazione è stata pubblicata sul profilo ufficiale di Facebook e segna la chiusura della sede di Verbania del Circolo dei lettori.

Ospitata all’interno di Palazzo Pretorio, nel centro di Intra, era stata inaugurata circa due anni fa, il 20 maggio del 2024. Da oltre un anno però non venivano organizzati eventi e da qualche mese la convenzione con la Fondazione Circolo dei lettori era stata messa in discussione dal sindaco Giandomenico Albertella, secondo cui gli oneri economici a carico dell’amministrazione erano troppo elevati. “Era una situazione che ritenevamo insostenibile, siamo certi di aver fatto il meglio per i cittadini” ha commentato. “Il Circolo usufruiva di Palazzo Pretorio, parliamo di un investimento pubblico di circa 700mila euro per la ristrutturazione dell’immobile. Ma non solo, il Comune, per scelta di chi ci ha preceduto, dava al Circolo circa 170 mila euro l’anno per 22 eventi. Non mi soffermo neppure sull’impegno del personale comunale messo a disposizione né delle spese accessorie, né del Palazzo chiuso pressoché sempre”.

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