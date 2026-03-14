Chieri, nasce un nuovo centro sportivo: campi da padel, parco e palestra per le scuole

CHIERI – La Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) per la realizzazione di un nuovo centro sportivo di quartiere nell’area tra via Cafasso e via Bonello, nella zona delle Maddalene.

Il progetto prevede quattro campi da padel coperti, una piastra polifunzionale esterna, un parco pubblico attrezzato e nuovi parcheggi, con l’obiettivo di ampliare l’offerta sportiva e riqualificare l’area.

«Accresciamo l’offerta sportiva e valorizziamo un’area della nostra città», ha commentato il sindaco Alessandro Sicchiero.

Spazi per sport, scuola e quartiere

Il progetto sarà realizzato in due fasi. Nella prima verranno costruiti i campi da padel coperti, la piastra polifunzionale e le aree verdi con percorsi e attrezzature, oltre a un chiosco per la somministrazione di food and drink e nuovi parcheggi. La struttura sarà utilizzata anche dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Chieri 3, che potranno accedere agli spazi sportivi durante l’orario scolastico.

Nella seconda fase la piastra polifunzionale esterna verrà trasformata in una vera e propria palestra scolastica.

Agevolazioni per residenti e cittadini

Il progetto prevede inoltre tariffe agevolate per i residenti del quartiere delle Maddalene, per i cittadini over 65 e per le persone con disabilità. Le aree destinate ai parcheggi e alle opere di urbanizzazione primaria – oltre 2.200 metri quadrati – saranno cedute gratuitamente al Comune, mentre la gestione e la manutenzione dell’impianto resteranno a carico dei proponenti, senza costi per l’amministrazione comunale.

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