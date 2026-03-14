Corriere accoltellato durante una rapina a Volpiano: ferito un 52enne

VOLPIANO – Aggressione nella serata di ieri nel Torinese, dove un corriere di 52 anni della BRT – Bartolini è stato accoltellato durante una rapina mentre stava terminando il turno di lavoro. L’episodio è avvenuto in via Udine, durante le operazioni di carico e scarico dei pacchi.

L’aggressione alle spalle

Secondo le prime ricostruzioni, il corriere sarebbe stato sorpreso alle spalle dall’aggressore, che lo ha colpito con una coltellata all’addome per impossessarsi del borsello.

Dopo aver messo a segno il colpo, il rapinatore è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

Nonostante la ferita, l’uomo è riuscito a chiamare il numero di emergenza 112. I soccorsi lo hanno quindi trasportato all’ospedale di Chivasso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Chivasso, impegnati a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a individuare l’autore della rapina. Ancora da quantificare il bottino sottratto.

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