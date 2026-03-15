La Polizia e l’Asl sospendono la licenza a un ristorante a Torino, in via Borgo Dora

TORINO – Controllo congiunto della polizia con l’Asl a Torino in un ristorante in via Borgo Dora. Gli agenti e i tecnici hanno riscontrato la presenza di prodotti alimentari mal conservati e privi di etichettatura attestante la provenienza, nonché carenze igienico-sanitarie nelle aree destinate alla preparazione degli alimenti.

Alla luce delle irregolarità emerse, è stata disposta la sospensione immediata dell’attività fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste. Al titolare dell’esercizio è stata fatta una multa di 1000 euro. Dagli accertamenti effettuati, è emerso inoltre che sull’attività commerciale nel 2023 erano già stati effettuati due provvedimenti di sospensione per analoghe irregolarità.

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