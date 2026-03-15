Calcio, Serie A Women: big match della 16^ma giornata, Juve-Milan 0-1. Decide Kyvåg

BIELLA – Big match della 16ma giornata tra Juventus e Milan Women: vincono le rossonere 1 a 0. Nel match giocato alle ore 14 di domenica 15 marzo al “Lamarmora Pozzo” di Biella, casa delle bianconere, la prima frazione è in equilibrio, con poche incursioni nelle due aree nella prima mezz’ora. Anche se dopo 3 minuti la Juventus potrebbe già passare in vantaggio con l’occasione per Krumbiegel, che però mette a lato da buona posizione. Al 34’ viene annullato un gol a Capeta (Juv) sempre per posizione di offside.

La sfida si accende a ridosso dell’intervallo, quando al 44’ il Milan grazia la Juventus: pasticcio di Kullberg e Salvai, Kyvag recupera palla e regala un ottimo assist a Van Dooren che da pochi passi colpisce il palo. Sul ribaltamento di fronte, De Sanders atterra Capeta in area: l’arbitro decide per il calcio di rigore, ma dagli 11 metri Stolen Godo si fa ipnotizzare da Estevez che intuisce la conclusione alla sua destra, con Capeta che sulla ribattuta calcia sull’esterno della rete.

L’errore dal dischetto chiude il primo tempo sullo 0-0. L’episodio che decide la partita arriva all’apertura del secondo tempo: al 49′ Stokić insiste sulla destra, Grimshaw prolunga e Kyvåg incrocia col sinistro sul secondo palo: palo gol (dopo deviazione di Kullberg ) con De Jong immobile e 1-0. De Jong poi si supera su Van Dooren al 77’, che nel finale colpisce anche una traversa.

Continua così la striscia di risultati negativi in Serie A femminile della Juve Women: l’ultima vittoria risale allo scorso 7 febbraio, contro il Como. Dopo quel giorno sono arrivati 2 pareggi e una sconfitta (Lazio, Ternana e Milan). Milan che si avvicina alla Juventus stessa in classifica, portandosi a -4 dai bianconeri, che occupano la terza posizione.

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