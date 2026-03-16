A Castellamonte un 51enne spacciava anche se era ai domiciliari: portato in carcere

IVREA – Un uomo di 51 anni è stato arrestato dopo essere stato scoperto a spacciare mentre si trovava agli arresti domiciliari.

I fatti

Il 51enne di Castellamonte, in provincia di Torino, era agli arresti domiciliari dallo scorso 31 dicembre. A seguito di un controllo da parte dei carabinieri, che sono entrati e hanno perquisito il domicilio, si è scoperto che l’uomo spacciava dalla propria abitazione.

Nelle stanze sono stati recuperati 85 grammi di marijuana, un panetto di quasi un etto di hashish, due sacchetti in plastica con 8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e un coltello con la lama ancora sporca di sostanza stupefacente.

A seguito dell’avvenuta convalida dell’arresto da parte del tribunale di Ivrea, il 51enne è stato portato in carcere.

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