CronacaVerbano Cusio Ossola
Francesco Roncoroni muore a causa della nevicata precipitando con il suv a Varzo, a bordo erano in sette
Dopo le necessarie verifiche si valuteranno eventuali ipotesi di reato
VARZO – La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, quando una Land Rover – probabilmente a causa delle abbondanti nevicate – esce di strada sulla provinciale 153 a Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola e finisce in una scarpata a Varzo (VB), in località Gebbo. L’incidente è costato la vita a un uomo di 30 anni, Francesco Roncoroni, originario di Como. Le altre persone a bordo sono rimaste ferite, compreso il conducente.
Secondo i primi rilievi condotti dalla polizia stradale di Verbania, a bordo del suv viaggiavano in sette. Il recupero della vettura, un passaggio necessario anche per accertare con precisione il numero massimo di persone che avrebbero potuto viaggiarvi a bordo, riprenderà oggi: la neve caduta ha infatti complicato le operazioni. Nel frattempo la provinciale è stata chiusa al traffico da Gebbo in poi, perché ritenuta non sicura senza la protezione stradale divelta nel sinistro. L’esatta ricostruzione della dinamica è ancora in corso: dopo le necessarie verifiche si valuteranno eventuali ipotesi di reato.
Secondo le prime informazioni, il gruppo di sette persone – tutti tra i 25 e i 30 anni – era appena ripartito da San Domenico dopo una giornata sulle piste e stava scendendo verso valle. Poco prima di Gebbo, il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo, che è precipitato fuori strada, ha sfondato il guardrail ed è finito per alcuni metri nella scarpata a lato della carreggiata. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre gli occupanti rimasti incastrati tra le lamiere della vettura. Un intervento reso complicato anche dalle difficoltà di raggiungere l’area a causa del maltempo. Gli occupanti sono stati soccorsi dal 118 e alcuni sono stati portati in codice giallo all’ospedale di Domodossola per le cure necessarie.
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