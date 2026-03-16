Acqua Sant’Anna sostiene nuovi pozzi in Tanzania: acqua potabile per 45mila persone

VINADIO – Garantire l’accesso all’acqua potabile nelle aree più vulnerabili del pianeta. Con questo obiettivo Acqua Sant’Anna ha scelto di sostenere la campagna “Acqua è Vita” promossa dall’LVIA, contribuendo alla realizzazione di due nuovi pozzi sull’Isola di Pemba, in Tanzania.

L’isola, parte dell’arcipelago di Zanzibar, è ricca di vegetazione ma deve fare i conti con diverse criticità ambientali, tra cui l’erosione costiera, gli effetti del cambiamento climatico e una disponibilità di acqua potabile spesso limitata. In molte zone, infatti, l’acqua è disponibile solo per poche ore al giorno o a giorni alterni.

Per affrontare questa situazione, nel 2023 LVIA ha avviato il progetto “Kijani Pemba”, sostenuto dall’Unione Europea, con l’obiettivo di migliorare l’accesso all’acqua e rafforzare la resilienza delle comunità locali.

Nel distretto di Chake Chake sono stati realizzati due nuovi pozzi nell’area di Shamiani, individuata insieme alle comunità e alle autorità locali. Una volta completati i controlli sulla qualità dell’acqua, le strutture potranno fornire fino a 400mila litri al giorno, raggiungendo circa 45mila persone.

Il contributo dell’azienda italiana ha sostenuto il progetto attraverso un “Certificato dell’Acqua”, che garantisce l’accesso all’acqua potabile a 120 famiglie per un anno e supporta la costruzione dei pozzi e i controlli necessari per assicurare acqua sicura.

L’intervento consentirà di ridurre il razionamento idrico e di migliorare le condizioni di vita delle comunità locali, diminuendo anche il tempo che molte persone — soprattutto donne e bambini — devono dedicare ogni giorno alla ricerca dell’acqua.

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