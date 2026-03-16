Il progetto per un polo alternativo alle elezioni a Torino lancia i suoi tavoli di lavoro in vista del 2027

Giovedì 12 marzo, al Teatro Provvidenza di via Asinari di Bernezzo a Torino si è svolta la seconda assemblea del progetto “Per un polo alternativo alle elezioni di Torino 2027”, con la partecipazione di circa un centinaio di persone.

Dopo la prima assemblea del 6 febbraio, in cui si è delineato il progetto, il dibattito del 12 marzo si è incentrato sul tema del cosiddetto “Sistema Torino” composto da politici, manager, referenti istituzionali, fondazioni bancarie che ha dominato la città negli ultimi anni e a cui il progetto intende contrapporre la partecipazione della cittadinanza.

Il tema è stato affrontato nelle tre relazioni iniziali. Nella prima, a cura del giornalista Maurizio Pagliassotti, è stato rilevato che probabilmente quel Sistema Torino, così come lo si conosceva, non esiste più, ma esso ha lasciato come residuo trasversale agli schieramenti il potere finanziario della Compagnia di San Paolo e delle altre fondazioni bancarie di cui il grattacielo di Intesa San Paolo è il simbolo.

La seconda, tenuta dal professore di Sociologia economica e del lavoro Filippo Barbera, ha tracciato un quadro della povertà e del disagio, a partire dalla zona nord della città, ma non solo. Ci si è chiesti che cosa voterà chi alle ultime elezioni non ha più votato? Come recuperare la partecipazione? La risposta al disagio richiede interventi pubblici sistematici, non filantropia.

La terza, a cura di Giorgio Monesterolo, insegnante fra i coordinatori della scuola per la pace, è partita dall’esperienza della Scuola per la Pace, sottolineando il clima di censura che grava sulla città di Torino. Secondo Monesterolo bisogna partire dal tema della guerra per rovesciarlo, costruendo una campagna ampia ed inclusiva. Per essere credibili occorre essere aperti ma chiari. Pesa in negativo anche la mancanza di un media locale capace di dare voce al mondo che in questi mesi si è mobilitato.

Il gruppo promotore è intervenuto proponendo la costruzione di un coordinamento operativo e di diversi tavoli di lavoro, il cui funzionamento sarà guidato dal metodo coinvolgente del consenso, che pone attenzione più alle affinità che alle differenze e lavora per raggiungere decisioni efficaci.

Sono seguiti gli interventi dal pubblico, che hanno affrontato diversi aspetti, proponendo alcuni temi per i tavoli di lavoro, fra i quali: lavoro, appalti e partecipate; migranti; economia e derivati; crisi economica e produttiva; ambiente. Nelle conclusioni sono stati ripresi i tre temi centrali: potere, bisogni, partecipazione.

Al termine sono state registrate le adesioni al lavoro di coordinamento e le proposte per la costituzione dei tavoli di lavoro. Sul sito del progetto sono disponibili indicazioni per partecipare alle attività, al coordinamento e ai tavoli di lavoro

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