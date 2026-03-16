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Juventus U20 volontaria al Banco Alimentare: i giovani bianconeri aiutano nella distribuzione del cibo

Domani i ragazzi saranno impegnati nella distribuzione dei pacchi alimentari presso l’associazione Carità Senza Frontiere

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MONCALIERI – Collaborazione rafforzata tra Juventus e Banco Alimentare del Piemonte, protagonisti di un’iniziativa di volontariato che ha coinvolto i giocatori della squadra Under 20 nell’ambito del Social Project della UEFA Youth League.

Per approfondire:

Quindici giovani calciatori bianconeri hanno trascorso la mattinata nella sede del Banco Alimentare partecipando alle attività di selezione e riconfezionamento dei prodotti destinati alle famiglie in difficoltà, approfondendo anche la gestione delle scadenze e la corretta lettura delle etichette alimentari.

Domani i ragazzi saranno impegnati nella distribuzione dei pacchi alimentari presso l’associazione Carità Senza Frontiere, una delle 560 realtà che collaborano con il Banco Alimentare in Piemonte e che nel 2025 ha sostenuto oltre 110mila persone in condizione di povertà alimentare.

L’iniziativa rientra in una collaborazione ormai consolidata: da anni il club torinese recupera, insieme al proprio servizio di ristorazione, le eccedenze alimentari prodotte nei bar e nei ristoranti dell’Allianz Stadium durante le partite, destinandole alla rete solidale del territorio per ridurre gli sprechi e sostenere chi è in difficoltà.

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