Juventus U20 volontaria al Banco Alimentare: i giovani bianconeri aiutano nella distribuzione del cibo

MONCALIERI – Collaborazione rafforzata tra Juventus e Banco Alimentare del Piemonte, protagonisti di un’iniziativa di volontariato che ha coinvolto i giocatori della squadra Under 20 nell’ambito del Social Project della UEFA Youth League.

Quindici giovani calciatori bianconeri hanno trascorso la mattinata nella sede del Banco Alimentare partecipando alle attività di selezione e riconfezionamento dei prodotti destinati alle famiglie in difficoltà, approfondendo anche la gestione delle scadenze e la corretta lettura delle etichette alimentari.

Domani i ragazzi saranno impegnati nella distribuzione dei pacchi alimentari presso l’associazione Carità Senza Frontiere, una delle 560 realtà che collaborano con il Banco Alimentare in Piemonte e che nel 2025 ha sostenuto oltre 110mila persone in condizione di povertà alimentare.

L’iniziativa rientra in una collaborazione ormai consolidata: da anni il club torinese recupera, insieme al proprio servizio di ristorazione, le eccedenze alimentari prodotte nei bar e nei ristoranti dell’Allianz Stadium durante le partite, destinandole alla rete solidale del territorio per ridurre gli sprechi e sostenere chi è in difficoltà.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese