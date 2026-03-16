TORINO – Le previsioni meteo per Torino di martedì 17 marzo 2026 indicano una giornata complessivamente stabile e luminosa, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che interesserà gran parte del Nord-Ovest. Questa configurazione atmosferica garantirà tempo asciutto e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutta la pianura piemontese. Non sono previste precipitazioni e le temperature tenderanno a salire nelle ore centrali della giornata, regalando un clima piuttosto mite e gradevole per la metà di marzo. Durante la giornata la temperatura massima raggiungerà i 17°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 7°C. Lo zero termico sarà posizionato attorno ai 1862 metri, segno di una massa d’aria relativamente mite in quota. I venti soffieranno deboli dai quadranti nordorientali, contribuendo a mantenere condizioni atmosferiche generalmente stabili. Non sono presenti allerte meteo per il territorio torinese.

Mattino: cielo sereno e aria frizzante

La giornata a Torino inizierà con cieli sereni o al più poco nuvolosi, accompagnati da un clima ancora piuttosto fresco nelle prime ore del mattino. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 7°C, valori tipici delle mattinate di fine inverno. La presenza dell’alta pressione favorirà un’atmosfera stabile e una buona visibilità, sia in città sia nelle aree circostanti della pianura torinese. I venti deboli da Nordest manterranno l’aria relativamente asciutta, mentre il sole contribuirà gradualmente a far salire le temperature nel corso della mattinata. Si tratterà quindi di una mattinata ideale per spostamenti e attività all’aperto, con condizioni meteorologiche complessivamente favorevoli.

Pomeriggio: temperature miti e cielo poco nuvoloso

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a essere stabile e prevalentemente soleggiato, con la possibile presenza di qualche velatura o nube sparsa che non comprometterà però il soleggiamento. Le temperature raggiungeranno la massima di circa 17°C, regalando una sensazione climatica quasi primaverile soprattutto nelle ore centrali della giornata. I venti resteranno deboli da Nordest, mentre l’aria rimarrà asciutta e stabile. Questa fase della giornata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche particolarmente gradevoli, ideali per passeggiate, attività all’aperto e momenti di relax nei parchi cittadini.

Sera: cielo sereno e clima stabile

Con il calare della sera il cielo su Torino si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature inizieranno gradualmente a diminuire. I valori serali si porteranno intorno ai 10-11°C, mantenendo comunque un clima relativamente mite per il periodo. I venti rimarranno deboli e la situazione atmosferica resterà tranquilla e stabile, senza fenomeni significativi. Nel complesso la serata sarà caratterizzata da tempo stabile e buona visibilità, ideale anche per chi si sposterà nelle ore serali.

Tendenza meteo Torino

Mercoledì 18 marzo: si assisterà a una maggiore variabilità, con il possibile passaggio di nubi sparse alternate a schiarite, ma senza precipitazioni significative;

si assisterà a una maggiore variabilità, con il possibile passaggio di nubi sparse alternate a schiarite, ma senza precipitazioni significative; Giovedì 19 marzo: il campo anticiclonico tornerà a rafforzarsi garantendo cieli più soleggiati e condizioni stabili su gran parte del territorio;

il campo anticiclonico tornerà a rafforzarsi garantendo cieli più soleggiati e condizioni stabili su gran parte del territorio; Venerdì 20 marzo: si prospetta invece una giornata pienamente soleggiata, con temperature in ulteriore lieve aumento e clima sempre più vicino a quello primaverile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese