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La gara ciclistica Milano-Torino arriva in città, variano le linee del trasporto pubblico: ecco quali e quando
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TORINO – Nel pomeriggio di mercoledì 18 marzo arriverà a Torino la Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica del mondo. Un appuntamento che affonda le radici nella tradizione e che ogni anno attira l’attenzione di appassionati, tifosi e professionisti del ciclismo.
La manifestazione comporterà la temporanea chiusura al transito dei veicoli di corso Casale, strada Comunale di Superga, piazzale Basilica di Superga e di numerose vie a San Mauro e Baldissero.
Di conseguenza, fa sapere Gtt, varieranno il servizio le linee 8 – 15 – 61 – 68 e la linea 79/ che, inoltre, dalle ore 10.00 di martedì 16 alle ore fino al termine del servizio di martedì 17 marzo, non transiterà in strada della Basilica e in piazzale della Basilica di Superga.
Le linee che varieranno il servizio
Nel dettaglio
Linea 8. Dalle ore 13.30 alle ore 16.30.
Direzione via Mezzaluna (San Mauro): limitata in via Roma angolo piazza Mochino (San Mauro) dove effettua inversione di marcia alla rotatoria e il capolinea provvisorio presso la fermata n. 3330 in piazza Mochino.
Direzione corso Bolzano: dal capolinea provvisorio di piazza Mochino segue il percorso normale.
Linea 15. Dalle ore 13.30 alle ore 16.30.
Direzione piazza Coriolano (Sassi): da via Napione deviata in corso Regina Margherita, piazzale Regina Margherita, corso Tortona dove viene limitata con capolinea provvisorio presso la fermata n. 598 – “Tortona Cap”.
Direzione via Brissogne: dal capolinea provvisorio di corso Tortona prosegue per corso Belgio, percorso normale.
Linea 61. Dalle ore 13.30 alle ore 16.30.
Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Casale deviata in piazza Pasini, ponte Sassi, lungo Po Antonelli, lungo Dora Voghera, corso Cadore dove effettua capolinea provvisorio presso il civico 20 alla fermata n. 2320 (in comune con la linea 77).
Direzione corso Vittorio Emanuele II: dal capolinea provvisorio di corso Cadore prosegue per corso Belgio, corso Casale, percorso normale.
Linea 68. Dalle ore 13.30 alle ore 16.30.
Direzione via Cafasso: limitata in corso Belgio angolo ponte Sassi da dove prosegue per lungo Po Antonelli, lungo Dora Voghera, corso Cadore dove effettua capolinea provvisorio presso il civico 20 alla fermata n. 2320 (in comune con la linea 77).
Direzione via Frejus: dal capolinea provvisorio di corso Cadore prosegue per corso Belgio, percorso normale.
Linea 79/. Servizio sospeso dalle ore 12.00 alle ore 18.30. Da inizio servizio alle ore 12.00 e dalle ore 18.30 a fine servizio invece la linea non transiterà in strada della Basilica e piazzale della Basilica di Superga.
Come già specificato, anche dalle ore 10.00 di lunedì 16 fino alle ore fino al termine del servizio di martedì 17 marzo, non transiterà in strada della Basilica e in piazzale della Basilica di Superga.
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