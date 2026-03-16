Suor Simona Biondin nominata membro del CdI della Fondazione Crt: sostituisce Paolo Luciano Garbarino

TORINO – Nuovo ingresso nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT. L’organo, presieduto da Anna Maria Poggi, ha nominato oggi Suor Simona Biondin come nuovo membro.

La nomina arriva dopo le dimissioni di Paolo Luciano Garbarino, che lascia l’incarico. Biondin era stata indicata all’interno della terna proposta dalle Province di Biella e Vercelli.

Suor Simona Biondin è attualmente direttrice generale della Fondazione Istituti Riuniti Salotto e Fiorito ETS. Nel corso della sua carriera ha guidato diversi enti di formazione professionale e promosso progetti dedicati all’inclusione sociale, ai diritti umani, all’educazione e al welfare.

Con una formazione multidisciplinare e una lunga esperienza nel terzo settore, ha inoltre collaborato a numerosi programmi di cooperazione internazionale. Per il suo impegno ha ricevuto il titolo di Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed è stata insignita anche del Premio De Sanctis per i Diritti Umani.

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