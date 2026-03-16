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Suor Simona Biondin nominata membro del CdI della Fondazione Crt: sostituisce Paolo Luciano Garbarino

La nomina arriva dopo le dimissioni di Paolo Luciano Garbarino, che lascia l’incarico

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TORINO – Nuovo ingresso nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT. L’organo, presieduto da Anna Maria Poggi, ha nominato oggi Suor Simona Biondin come nuovo membro.

Per approfondire:

La nomina arriva dopo le dimissioni di Paolo Luciano Garbarino, che lascia l’incarico. Biondin era stata indicata all’interno della terna proposta dalle Province di Biella e Vercelli.

Suor Simona Biondin è attualmente direttrice generale della Fondazione Istituti Riuniti Salotto e Fiorito ETS. Nel corso della sua carriera ha guidato diversi enti di formazione professionale e promosso progetti dedicati all’inclusione sociale, ai diritti umani, all’educazione e al welfare.

Con una formazione multidisciplinare e una lunga esperienza nel terzo settore, ha inoltre collaborato a numerosi programmi di cooperazione internazionale. Per il suo impegno ha ricevuto il titolo di Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed è stata insignita anche del Premio De Sanctis per i Diritti Umani.

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