I problemi degli impianti sportivi torinesi al coperto quando piove. La situazione degli impianti a Torino per chi vuole fare sport

Ci sono giunte diverse segnalazioni di problemi agli impianti sportivi indoor di Torino, sia che si tratti di palestre che di impianti scolastici, . Non stiamo parlando delle conseguenze di diluvi o di giornate e giornate di pioggia sostenuta. Basta un giorno di pioggia e inspiegabilmente piove all’interno della palestra o dell’impianto.

Se si tratta di allenamenti o attività scolastica intervengono secchielli piú o meno improvvisati.

Se ci sono in calendario partite o eventi è impossibile agire in questo modo per ovvie ragioni di sicurezza e occorre rimandare o cancellare l’evento o la partita.

La situazione degli impianti sportivi di Torino è piuttosto complessa e articolata perchè ci sono situazione diverse di gestione. La Città ha 5 impianti sportivi in gestione diretta, quelli maggiori come il Pala Gianni Asti, lo Stadio Nebiolo, il PalaTazzoli. Poi ci sono impianti gestiti con accordi di collaborazione, impianti gestiti da terzi in regime di convenzione, e impianti a gestione circoscrizionale sia diretta che in regime di convenzione. In queste comprendiamo anche per estensione quelli degli edifici scolastici che danno spazi alle società sportive.

Per dirla in termini burocratici: una casistica piuttosto articolata. Per dirla in termini più pratici: una discreta jungla.

Da quello che trovato cercando online non esiste un censimento / mappatura organica degli impianti sportivi torinesi. Abbiamo trovato dei dati aggiornati al 2012 nei dati aperti del comune di Torino . Un secondo elenco a cui fare riferimento è quello della Città Metropolitana. Esistono poi delle mappature territoriali nei singoli siti delle circoscrizioni. Da tenere sotto occhio il maxi censimento nazionale degli impianti proposto da sport e salute che potrebbe aiutare a chiarire la situazione in essere

Ancora più complessa la situazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Le procedure dipendono da chi è il proprietario e il gestore degli impianti e non esiste un luogo pubblico dove si possa avere informazioni sulla situazione e sulla storia degli impianti. Sarebbe auspicabile un ti “portale torinese degli impianti sportivi” con cui le società e i cittadini possano interagire e informarsi.

Le fotografie di questo articolo sono relative agli impianti di via Massari, via Moncrivello, della Colletta e dell’impianto scolastico di Via Zumaglia a Torino.

Per quello che riguarda l’impianto di Via Moncrivello il rifacimento della copertura è stato inserito nella programmazione della manutenzione straordinaria 2026. La progettazione dovrebbe concludersi entro fine maggio 2026 per poter partire con il cantiere per i mesi successivi

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