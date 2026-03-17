Furto con spaccata a Santena: banda in azione nella notte, rubate venti biciclette del valore di 50 mila euro

SANTENA – Colpo nella notte tra domenica e lunedì 16 marzo a Santena, dove una banda di ladri ha preso di mira il Cube Store Santena, negozio specializzato nella vendita e riparazione di biciclette e punto di riferimento per gli appassionati del Nord Ovest.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno agito seguendo un piano preciso. Per prima cosa hanno forzato il cancello esterno, riuscendo così ad accedere all’area davanti al negozio. Successivamente si sono avvicinati con un veicolo alle vetrate del punto vendita e le hanno sfondate utilizzando il mezzo come ariete.

Una volta all’interno, la banda ha rapidamente caricato una ventina di biciclette, per un valore complessivo di circa 50mila euro, su un furgone utilizzato per la fuga. L’azione si è consumata in pochi minuti.

Sull’episodio indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica del furto e a individuare i responsabili.

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