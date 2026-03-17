Pedopornografia online: tre arresti e cinque denunce tra Torino e Asti

TORINO – Operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale dei minori online: tre persone sono state arrestate e altre cinque denunciate al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino.

L’attività, condotta dalla Polizia Postale piemontese, è partita dal monitoraggio costante della rete ed è proseguita sotto copertura all’interno di ambienti online dedicati allo scambio di materiale illecito. Gli investigatori sono riusciti così a individuare diversi utenti coinvolti nella condivisione di immagini e video di pornografia minorile.

Gli arrestati — due residenti a Torino e uno in provincia di Asti, di età compresa tra i 42 e i 61 anni — sono stati trovati in possesso di ingenti quantità di materiale, anche di natura particolarmente violenta. Durante le perquisizioni è stato sequestrato numeroso materiale informatico, ora al vaglio degli inquirenti per ulteriori approfondimenti.

All’operazione, denominata “Viridis”, hanno collaborato anche le sezioni operative della Polizia Postale di Aosta, Asti, Cuneo e Novara. Il nome richiama simbolicamente il colore verde e i Dioscuri, le statue che sorgono davanti al Palazzo Reale e al Duomo di Torino, tradizionalmente associati — secondo la leggenda — a una forza protettiva contro il male.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese