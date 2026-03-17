Torino, salvato sul ponte Duca degli Abruzzi: voleva gettarsi nel vuoto

TORINO – Momenti di grande tensione nella notte di domenica a Torino, dove la Polizia di Stato ha salvato un uomo che aveva scavalcato la ringhiera del ponte Duca degli Abruzzi con l’intenzione di compiere un gesto estremo.

L’intervento è scattato durante un normale servizio di controllo del territorio, quando una donna ha fermato una pattuglia segnalando la presenza di una persona seduta sulla ringhiera del ponte. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono arrivati in pochi istanti e hanno trovato l’uomo già oltre la protezione, in evidente stato di forte disagio.

I poliziotti hanno cercato di calmarlo e di avviare un dialogo, mentre sul posto arrivava una seconda pattuglia in supporto. Approfittando di un momento di distrazione, proprio quando l’uomo sembrava ormai sul punto di lasciarsi cadere, gli agenti sono intervenuti riuscendo ad afferrarlo e a riportarlo in sicurezza sul marciapiede.

L’operazione si è rivelata particolarmente delicata anche per i tentativi dell’uomo di divincolarsi, ma si è conclusa senza conseguenze grazie alla prontezza e al coordinamento delle forze dell’ordine.

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