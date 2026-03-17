Spara a volto scoperto in piazza della Repubblica a Chivasso: ferito un 42enne, caccia all’aggressore

CHIVASSO -Ha sparato a volto scoperto nel cuore della città e poi è fuggito. È caccia all’uomo che nella serata di domenica 15 marzo ha esploso alcuni colpi di pistola in piazza della Repubblica, davanti al Duomo a Chivasso, ferendo un uomo di 42 anni.

L’episodio è avvenuto intorno alle 22, al termine di una discussione degenerata tra più persone nei pressi di un bar della zona. Durante la lite, uno dei presenti ha estratto l’arma e ha fatto fuoco, colpendo la vittima alla gamba destra.

Il ferito, già noto alle forze dell’ordine, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale, dove è stato medicato e dimesso poche ore dopo. Gli spari hanno provocato il panico tra i presenti e tra i residenti, richiamati dal rumore dei colpi.

L’aggressore si è allontanato subito dopo facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri stanno lavorando per identificarlo anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza: il fatto che abbia agito a volto scoperto potrebbe rivelarsi un elemento decisivo.

Al momento restano ancora da chiarire sia l’esatta dinamica della lite sia il movente. La vittima, infatti, non ha fornito indicazioni utili agli investigatori.

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