Torino, inaugurato un appartamento per le famiglie dei pazienti in attesa di trapianto

TORINO – Un nuovo spazio di accoglienza per chi affronta il difficile percorso verso un trapianto. È stato inaugurato a Torino, in via Genova 91, un alloggio dedicato al progetto “Casa Amica al fianco delle famiglie con malati in attesa di trapianto”.

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Piemonte e nasce dalla collaborazione tra Casa Amica ODV, Associazione AZAS, la Città della Salute e della Scienza di Torino e l’AITF – Associazione Italiana Trapiantati di Fegato.

L’appartamento ospiterà gratuitamente i pazienti in lista per un trapianto seguiti dalla Città della Salute e i loro familiari, a condizione che risiedano fuori città. Le assegnazioni saranno gestite tramite gli assistenti sociali del Centro regionale trapianti, con l’obiettivo di offrire un supporto concreto durante l’attesa dell’intervento.

All’inaugurazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e della sanità piemontese, tra cui l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e l’assessore al Welfare Maurizio Marrone.

Attiva dal 1989, Casa Amica dispone oggi di 22 alloggi e accoglie ogni anno oltre 200 famiglie. Il nuovo appartamento rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra enti pubblici e terzo settore, con l’obiettivo di ampliare l’offerta: è già in programma, infatti, l’apertura di una nuova “Casa Amica” dedicata stabilmente a questo tipo di accoglienza.

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