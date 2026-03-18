Piccolo di 11 mesi muore soffocato al Maria Vittoria di Torino, la madre era nello stesso ospedale per partorire

TORINO – Una tragedia si è consumata nella serata di ieri: un bimbo di 11 mesi ha perso la vita.

Cosa è successo

Secondo quanto si apprende, il piccolo è deceduto all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Qui è stato trasportato dal personale del 118 chiamato dalla zia del bambino che si trovava a casa con lui. Il decesso sarebbe dovuto al vomito che gli ha ostruito le vie respiratorie.

Una tragedia resa ancora più atroce dal fatto che la madre del bimbo si trovava nello stesso ospedale per partorire. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia di Stato per i rilievi del caso. È probabile che venga disposta l’autopsia sul corpicino del piccolo.

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