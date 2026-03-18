TORINO – Le previsioni meteo per Torino di giovedì 19 marzo 2025 confermano una giornata all’insegna del bel tempo stabile e soleggiato, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che abbraccia tutto il Nord-Ovest. Su tutto il territorio torinese si attendono cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature risulteranno gradevoli, con una massima di 17°C e una minima di 7°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1775 metri. I venti saranno deboli, inizialmente da Nord e in rotazione nel pomeriggio da Sud-Sudest, contribuendo a rendere il clima ancora più mite. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: cielo sereno e aria frizzante

La giornata inizierà con cieli completamente sereni su Torino e provincia. Le temperature mattutine, intorno ai 7°C, offriranno un clima fresco ma piacevole, tipico delle prime ore primaverili. I venti deboli da Nord manterranno l’aria asciutta e limpida, garantendo ottima visibilità e condizioni ideali per gli spostamenti e le attività all’aperto. Il mattino si presenterà quindi luminoso e stabile, con sole protagonista assoluto.

Pomeriggio: temperature miti e sole dominante

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena con cieli sereni o al massimo leggermente velati. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 17°C, regalando una sensazione primaverile sempre più marcata. I venti ruoteranno da Sud-Sudest, restando deboli e contribuendo a rendere il clima particolarmente gradevole. Sarà il momento migliore della giornata per attività all’aperto, passeggiate o sport, grazie a condizioni meteo stabili, asciutte e soleggiate.

Sera: clima tranquillo e cieli limpidi

La serata proseguirà nel segno della stabilità, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Le temperature caleranno gradualmente verso i 10-11°C, mentre i venti tenderanno ad attenuarsi ulteriormente. Il contesto sarà ideale per attività serali, con un’atmosfera calma e primaverile.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 20 marzo: proseguirà la fase anticiclonica con tempo soleggiato e stabile, temperature in ulteriore lieve aumento e clima primaverile su tutta la provincia;

proseguirà la fase anticiclonica con tempo soleggiato e stabile, temperature in ulteriore lieve aumento e clima primaverile su tutta la provincia; Sabato 21 marzo: vedrà un aumento della variabilità, con nubi in transito alternate a schiarite, ma senza fenomeni significativi;

vedrà un aumento della variabilità, con nubi in transito alternate a schiarite, ma senza fenomeni significativi; Domenica 22 marzo: confermerà una situazione più variabile, con cieli a tratti nuvolosi e possibili addensamenti, pur in un contesto ancora prevalentemente asciutto.

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