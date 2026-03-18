Milano-Torino, la corsa più antica del mondo la vince Thomas Pidcock

TORINO – A tagliare il traguardo della Milano-Torino, che nel 2026 celebra simbolicamente i 150 anni di storia confermandosi una delle corse più longeve e affascinanti del panorama sportivo, è il 26enne britannico Thomas ‘Tom’ Pidcock della Pinarello-Q36.5.

Per Pidcock è la seconda vittoria in stagione dopo la quinta tappa della Vuelta a Andalucìa. Dietro di lui il norvegese Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility, terzo lo sloveno Primož Roglič della Red Bull – Bora – hansgrohe. Quarta posizione per Giulio Pellizzari, giunto al traguardo con 11 secondi di distacco.

Se la prima parte della gara è tradizionalmente pianeggiante, è nel finale che la Milano-Torino costruisce il suo mito.

L’arrivo è ormai legato indissolubilmente alla salita di Superga, spesso affrontata due volte. Le sue pendenze selettive trasformano la corsa in una sfida per scalatori puri, regalando finali spettacolari sulle strade che dominano Torino. E qui, davanti alla Basilica di Superga, lo sportivo Pidcock si è preso l’edizione numero 107 della corsa più antica del mondo.

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